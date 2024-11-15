مستقبل الرويسات ونجم بن عكنون يحتفظان بكرسي الريادة

يواصل فريقا مستقبل الرويسات (مجموعة وسط-شرق) ونجم بن عكنون (وسط-غرب) التربع على كرسي الريادة لمجموعتيهما عقب الجولة العاشرة من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم هواة التي جرت اليوم الجمعة وتتواصل يوم غد السبت.

بالنسبة للمجموعة الشرقية، يبقى مستقبل الرويسات (25 ن) الفائز بميدانه وبصعوبة على نجم التلاغمة (1-0)، متقدما بفارق 7 نقاط على اتحاد الحراش (م.2 - 18 ن) الذي تنقصه مباراتان، يخوض إحداهما يوم غد السبت أمام اتحاد الشاوية، والذي قد يقلص الفارق إلى نقطة واحدة في حال تحقيق العلامة الكاملة.

ويتقاسم اتحاد عنابة مؤقتا مركز الوصافة مع اتحاد الحراش، لكن بمباراتين زائدتين، حيث عاد اليوم إلى سكة الانتصارات على حساب الصاعد شباب جيجل (1-0) بعد مروره بفترة فراغ طويلة، ضيع خلالها نقاطا ثمينة في سباق الصعود للرابطة الأولى.

من جهتها، عادت جمعية الخروب من تنقلها إلى وادي سوف بكامل الزاد بفوزها على الاتحاد المحلي (4-2) في وقت كانت المباراة سائرة نحو التعادل (2-2) قبل أن يضيف الزوار هدفين في الوقت بدل الضائع، حيث يحتلون حاليا المركز الخامس بـ 15 نقطة بمباراة ناقصة أمام اتحاد الحراش بالخروب.

وجاءت مفاجأة اليوم من اتحاد خميس الخشنة الذي فرض نفسه على مضيفه هلال شلغوم العيد (1-0)، ليرتقي بذلك للصف الرابع برصيد 17 نقطة.

وكانت الجولة العاشرة في صالح مولودية باتنة التي استعادت عافيتها بالانتصار على اتحاد ورقلة (2-0) لتتنفس الصعداء وترتقي إلى المركز الحادي عشر، في حين عاد شباب باتنة بنقطة ثمينة من برج منايل ليواصل بدوره صحوته بعد بداية موسم عسيرة.

مجموعة وسط غرب: معركة حامية الوطيس في مقدمة الترتيب

مثلما كان متوقعا، عرفت المجموعة الغربية تنافسا مثيرا بين أندية المقدمة، حيث تمكن رائد الترتيب نجم بن عكنون من خطف الفوز في الأنفاس الأخيرة من المباراة (90+5) بنتيجة (1-0) على حساب أحد المرشحين للصعود، جمعية وهران، ليواصل النجم بقاءه رائدا بمجموع 22 نقطة في 10 مباريات، متقدما على رائد القبة بفارق 6 نقاط، بعد فوز هذا الأخير على مولودية سعيدة (2-0) في انتظار إجراء لقائه المتأخر أمام جمعية وهران بالقبة.

وارتقى غالي معسكر (16 ن) إلى "البوديوم" بعد الفوز على نصر حسين داي بثنائية نظيفة، ليعقد أكثر من معاناة النصرية التي تحتل حاليا (المرتبة 14) وهي إحدى المراتب المؤدية لقسم ما بين الجهات، رفقة شباب تموشنت الذي تعثر بملعبه أمام ضيفه شبيبة الأبيار (0-1) التي تشاطر حاليا الصف الخامس مع جمعية وهران.

وتتواصل الجولة العاشرة غدا السبت بإجراء أربع مباريات، أهمها تتعلق بشبيبة تيارت، التي تتقاسم الوصافة رفقة رائد القبة وغالي معسكر، عند استقبالها لاتحاد بشار جديد (م.7 14 ن)، حيث باتت الشبيبة مطالبة بإخراج كل ما لديها للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين، قصد مواصلة مطاردة المتصدر، نجم بن عكنون.