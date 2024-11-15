تصريحات الوافد الجديد على المنتخب الوطني

أدلى الوافد الجديد على المنتخب الوطني، أمين شياخة، بأولى التصريحات للصحافة الوطنية وذلك في المنطقة المختلطة التي نظمتها "الفاف" على هامش الحصة التدريبية لزملاء محرز بالمركز التقني الوطني في سيدي موسى، مساء اليوم الجمعة.

وعبر لاعب نادي كوبنهاغن عن سعادته لتحقيق حلمه بحمل القميص الوطني قائلا: "تحدثت مع عائلتي بعد مواجهة غينيا الاستوائية، الكل هنأني لخوض أول مقابلة مع المنتخب الوطني رغم أنني شاركت في 5 دقائق فقط، أتمنى أن ألعب أكثر في المواجهة القادمة بمعلب حسين آيت أحمد في تيزي وزو".

وأكد شياخة أن كل لاعبي المنتخب الوطني رحبوا به وسهلوا اندماجه مع المجموعة، مضيفا أن الأجواء في غينيا الاستوائية مختلفة تماما عن أوروبا لكنه كان يعرف ذلك عند اتخاذ قراره بالانضمام لـ "الأفناك".

وأضاف صاحب الـ 18 عاما أن هدفه تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف مع المنتخب الوطني، متمنيا أن يفتتح عداده التهديفي خلال مواجهة ليبيريا، ولما لا تحطيم رقم الهداف التاريخي لـ "الخضر"، إسلام سليماني، مستقبلا.

وكشف شياخة، الذي أصر على الحديث باللغة العربية، أن أصول الأب تعود إلى ولاية قالمة، أين تملك العائلة منزلا كان يقضي فيه عطلته رفقة الأقارب.

وبخصوص الأجواء المنتظرة هذا الأحد، أوضح المهاجم الشاب أن الجمهور الجزائري يختلف عن نظيره الدنماركي، كاشفا عن معرفته لحماس مناصري "الخضر" باعتباره يزور الجزائر بانتظام.