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مجتمع

وفاة طفلة غرقا في مجمع مائي بخنشلة

15 نوفمبر 2024 ()
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توفيت مساء اليوم الجمعة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات غرقا في مجمع مائي ببلدية الرميلة بولاية خنشلة، حسب ما أستفيد من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وتم انتشال جثة الضحية من قبل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية قايس بعد تلقيهم نداء استغاثة يفيد بسقوط طفلة في مجمع مائي ببلدية الرميلة، وفق ذات البيان، الذي أضاف أنه تم تحويل جثة الضحية بعد انتشالها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حيحي عبد المجيد بذات البلدية.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات الحادثة.

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