إعفاء زروقي

قرر الطاقم الفني للمنتخب الوطني الأول إعفاء متوسط ميدان "الخضر"، رامز زروقي، وتسريحه، اليوم السبت، للعودة إلى هولندا والالتحاق بفريقه فينورد روتردام.

وجاء هذا القرار بحسب ما جاء في بيان "الفاف" على أساس أن اللاعب غير معني بمواجهة يوم غد، أمام ليبيريا، في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، على ملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، بسبب عقوبته الآلية، نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

ويعود زروقي إلى فريقه بمعنويات عالية، بعد الثناء والإشادة اللذين حازهما من المتتبعين والنقاد، نظير أدائه الجيد في مباراة غينيا الاستوائية، وأسكت عبرها، ولو مؤقتا، حملات الانتقاد التي وصلت إلى درجة الإساءة التي طالته والتي تصاعدت في الفترة الأخيرة.

والتحق زروقي بالمنتخب الجزائري الأول دون شروط، ودشن أول ظهور له في مارس 2021، بمناسبة مباراة "الخضر" أمام زامبيا (3-3)، حيث شارك كبديل لعدلان ڤديورة، في مباراة اندرجت في إطار الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، التي استضافتها الكاميرون، ومن يومها بات عنصرا أساسيا في خيارات الناخب الوطني السابق، جمال بلماضي، وحتى مع وصول بيتكوفيتش.