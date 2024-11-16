حوادث المرور: حصيلة مرعبة خلال الـ48 ساعة الأخيرة

توفي 10 أشخاص وأصيب 430 آخرون بجروح، على إثر حوادث مرور سجلت عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به حصيلة لمصالح الحماية المدنية، اليوم السبت.

وخلال نفس الفترة، قدمت نفس المصالح الإسعافات الأولية لـ15 شخصا، أصيبوا بالتسمم على إثر استنشاقهم لأحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة وسخانات المياه داخل مساكنهم، بكل من ولايات: الجزائر (3 أشخاص)، شخصان بكل ولاية من ولايات: سعيدة، سكيكدة، قسنطينة وعنابة، وشخص واحد ببشار.

في حين توفي شخص على إثر استنشاقه لأحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد داخل مسكنه العائلي المتواجد بحي 200 مسكن، بلدية وادي العنب، دائرة شطايبي بعنابة.

كما قامت عناصر الحماية المدنية بإخماد 3 حرائق حضرية ومختلفة، بكل من ولايات الجزائر، ڤالمة وتبسة، وقد تسببت هذه الحرائق في إصابة 3 أشخاص بضيق في التنفس.