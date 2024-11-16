مصرع عامل نظافة بسيدي بلعباس

استيقظ أهالي قرية أڨطي، التابعة إداريا لبلدية سيدي علي بن يوب (25 كم جنوب غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس) على وقع فاجعة مصرع عامل نظافة، خلال تأدية مهامه على مستوى شارع "براهيمي عبد الله"، بوسط القرية، وذلك على خلفية تعرضه للدهس من الشاحنة التي كان يتواصل معها في جمع القمامة، من خلال حادثة صنفت كـ"حادث عمل".

ويبلغ الضحية من العمر 52 سنة، وهو الذي تم التأكد من وفاته فور معاينته من قبل أفراد الحماية المدنية لسيدي علي بن يوب، إثر تنقل هؤلاء إلى موقع الحادث، بعد تلقيهم لبلاغ يشير إلى وقوع حادثة دهس في قرية أڨطي المجاورة.

يذكر أن جثة المرحوم حولت صوب مصلحة حفظ الجثث التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور عبد القادر حساني بعاصمة الولاية، فور إتمام الإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة.