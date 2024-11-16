تلمسان: حجز 178 كلغ من الكيف

وضعت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في تلمسان، نهاية الأسبوع الماضي، حدا لنشاط شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، متكونة من ثلاثة أفراد، وحجز أكثر من 178 كلغ من المخدرات (القنب الهندي) ومركبتين استعملتا في تخزين وترويج السموم.

وتجسدت العملية على إثر تحريات معمقة نفذها محققو المصلحة، حول محاولة أفراد الشبكة طرح كمية معتبرة من المخدرات، انطلاقا من ولاية بشار نحو المدن الغربية للوطن، ليتم رصد تحركاتهم وتوقيفهم على متن شاحنة، ضبط بداخلها على أكثر من 178 كلغ من راتنج القنب الهندي، مخبأة بإحكام داخل المقطورة، بالإضافة إلى توقيف سيارة أخرى استعملت للتمويه.

بعد إتمام الإجراءات القانونية، تم تقديم أفراد الشبكة أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة تلاغ بسيدي بلعباس، عن قضية "جناية حيازة، تخزين ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة - جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني والصحة العمومية ".