جديد مشاريع "عدل 3"

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت، على أهمية وضع مخططات مبتكرة داخل الأقطاب الحضرية الجديدة، التي ستحتضن مشاريع "عدل 3"، حسب ما أفاد بيان لوزارة السكن.

فبعد الزيارة التي قادته إلى مشروع المقر الجديد لوزارة السكن والعمران والمدينة، بالعاصمة، انتقل الوزير إلى مشروع موقع 10507 سكن بالرحمانية، وتم خلاله ترؤسه اجتماعا تقنيا بحضور المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" وممثلي مؤسسات الإنجاز، حيث تم تقديم عرض مفصل حول نسب تقدم أشغال الإنجاز ووتيرتها، شدد الوزير بلعريبي –وفق البيان- على ضرورة التركيز في مشاريع "عدل 3" على "تخصيص مساحات للرياضة، مناطق للتجهيزات العمومية، وأخرى للمراكز التجارية، ومراعاة المسافات بين هذه المرافق، بما ينسجم مع الدراسات العلمية والاجتماعية، وبما يلائم عادات وتقاليد المجتمع الجزائري".

في هذا الشأن، أسدى الوزير تعليمات واضحة لتطوير المخططات الهندسية، بما يعزز من جودة المشاريع ويضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية للسكان، يضيف المصدر.