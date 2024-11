Arakab inaugure une mine de phosphate à Tébessa

Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a supervisé, ce samedi, le lancement des travaux d'ouverture de la mine de phosphate de la région de "Blad El-Hadba", dans le sud extrême de la wilaya de Tébessa, dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet intégré d'extraction, de transformation et d'exportation du phosphate vers les marchés mondiaux.

Lors de cette visite de travail, en compagnie des PDG des groupes Sonatrach et Sonarem, Rachid Hachichi et Belkacem Soltani, ainsi que des cadres centraux du ministère, le ministre a donné le coup d'envoi du premier détonnement autour de la mine pour l'extraction du phosphate brut, sa transformation en engrais phosphatés et son exportation à l'échelle internationale, après avoir atteint l'autosuffisance nationale.

Dans son discours, le ministre a souligné que ce projet constituait un tournant pour l'économie nationale et l'industrie minière, en raison de son importance stratégique. Il traverse trois wilayas : Tébessa, Souk Ahras et Annaba, à partir de la mine de Blad El-Hadba, qui abrite d'importantes réserves de phosphate brut pouvant être exploitées pendant plus de 80 ans, avec des réserves dépassant 1,2 milliard de tonnes, dont plus de 800 millions de tonnes sont exploitables.

Il a également mis en avant l'importance de ce projet pour la production d'engrais phosphatés et azotés, contribuant ainsi à la réalisation de la sécurité alimentaire du pays, un objectif inscrit dans la stratégie de l'État pour renforcer la souveraineté alimentaire. Ce projet est en effet essentiel pour fournir des engrais nécessaires à l'aménagement de vastes zones agricoles.

Le ministre a ajouté que le projet serait réalisé à 100 % par des compétences nationales, avec la participation des groupes Sonatrach et Sonarem, soutenus par des experts des universités algériennes, garantissant ainsi le bon déroulement des travaux. Il a également précisé que le projet durerait deux ans, avec un début d'exploitation prévu pour le début de l'année 2027, conformément aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Enfin, il a rappelé que ce projet revêtait une "importance capitale" pour le président de la République, et qu'il avait suivi plusieurs étapes de préparation, avec la mise en place des installations et des usines nécessaires entre 2024 et 2026, pour démarrer l'exploitation effective dès 2027. Le projet devrait produire 6 millions de tonnes de phosphate brut à Blad El-Hadba et 5 millions de tonnes d'engrais (à Oued Kebrit, Souk Ahras) pour soutenir la sécurité alimentaire.