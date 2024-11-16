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مال و أعمال

استلام شحنة جديدة من تجهيزات محطات تحلية مياه البحر

16 نوفمبر 2024 ()

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استقبل مجمع سوناطراك، اليوم السبت، شحنة جديدة تتضمن 72 طنا من التجهيزات والمعدات المنقولة على متن رحلة جوية حطت بمطار هواري بومدين الدولي، تحتوي على مغيرات سرعة المحركات بالمحطات متوسطة الضغط الموجهة لمشروع محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت ولاية بجاية.

وحسب بيان المجمع، كان في استقبال هذه الشحنة ممثلون عن فرعي مجمع سوناطراك، ويتعلق الأمر بكل من الشركة الجزائرية للطاقة والشركة الجزائرية للقنوات.

وتدخل هذه العملية –وفق ذات البيان-  "في إطار الجسر الجوي لنقل التجهيزات والمعدات الموجهة لمشاريع محطات تحلية مياه البحر، باستخدام أكبر وأضخم طائرات الشحن التجاري في العالم، قصد مواصلة إنجاز هذه المشاريع بوتيرة متسارعة وتسليمها في آجالها المحددة".

وتنجز الجزائر حاليا خمس محطات كبرى لتحلية مياه البحر عبر التراب الوطني بقدرة إجمالية تقدر بـ 1.5 مليون متر مكعب في اليوم، وذلك في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامي إلى تعزيز الأمن المائي في البلاد.

 

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