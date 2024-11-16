تصفيات "الكان": خمس بطاقات في المزاد

اقتطع 19 منتخبا إلى حد الآن تأشيرة تأهلهم إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025، عقب مباريات الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من التصفيات.

وسيتم التعرف على المنتخبات الخمسة المتبقية المتأهلة، بعد خوض لقاءات الجولة السادسة والأخيرة والمقررة ما بين 17 و19 نوفمبر 2024.

في المجموعة الثالثة تبقى بطاقة التأهل الثانية بين بوتسوانا (7 نقاط) وموريتانيا (4 نقاط)، حيث يعول المنتخب العربي على هدية من متصدر المجموعة، مصر، من أجل الإطاحة ببوتسوانا في القاهرة شرط فوز المرابطون على الضيف الرأس الأخضر الذي أقصي من المشاركة في النهائيات.

وتبقى الاحتمالات مفتوحة بين ثلاثة منتخبات في المجموعة الرابعة، البنين (7 نقاط)، رواندا (5 نقاط) وليبيا (4 نقاط)، بعدما ضمنت نيجيريا التأهل في الصدارة.

أما في المجموعة السادسة، يتواجد المنتخب السوداني (7 نقاط) في رواق جيد من أجل حسم بطاقة التأهل الثانية حيث تكفيه نقطة التعادل عندما يستقبل أنغولا المتأهلة مسبقا، بينما يتوجب على منتخب النيجر (4 نقاط) تحقيق الفوز في غانا وانتظار تعثر صقور الجديان.

وسيكون التنافس على البطاقتين المتبقيتين بين غينيا وتنزانيا في المجموعة الثامنة وبين الموزمبيق وغينيا بيساو في المجموعة التاسعة.

قائمة المنتخبات الـ 19 المتأهلة إلى "كان-2025:

- جنوب إفريقيا، الجزائر، أنغولا، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، جزر القمر، مصر، الغابون، غينيا الاستوائية، المغرب، نيجيريا، أوغندا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، تونس، مالي، زامبيا، زيمبابوي.