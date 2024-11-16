تفحم 3 أشخاص في حادث سير بأولاد جلال

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث سير وقع اليوم السبت ببلدية سيدي خالد (ولاية أولاد جلال)، حسبما ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بذات المديرية، الملازم أسامة بن بوزيد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الحادث نجم عن اصطدام بين مركبتين نفعيتين متبوع بحريق على مستوى الطريق الولائي رقم 60 وتحديدا بمنطقة بئر النص التابعة لبلدية سيدي خالد حيث أسفر عن وفاة 03 أشخاص تفحما وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدينة بأولاد جلال لنقل الضحايا إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية زيان عاشور، حيث تم تسخير 3 سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء، حسب ذات المتحدث.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.