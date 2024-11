Réception d’une nouvelle cargaison d’équipements de dessalement de l’eau de mer

Le groupe Sonatrach a réceptionné ce samedi une nouvelle cargaison contenant 72 tonnes d’équipements et de matériel, à l'aéroport international Houari Boumediene.

Cette cargaison comprend des réducteurs de vitesse pour moteurs destinés aux stations de pompage à moyenne pression, spécifiquement pour le projet de la station de dessalement d'eau de mer à Tighrmet, dans la commune de Toudja à Béjaïa.

Selon le communiqué de Sonatrach, des représentants des filiales du groupe, à savoir la Société Algérienne de l'Énergie et la Société Algérienne des Canalisations, ont été présents pour accueillir la cargaison.

Cette opération fait partie du pont aérien mis en place pour acheminer les équipements et matériels nécessaires aux projets de stations de dessalement d'eau de mer, utilisant les plus grands avions de transport commercial au monde. L'objectif est de poursuivre la réalisation de ces projets à un rythme accéléré et de les livrer dans les délais prévus.

Actuellement, l'Algérie construit cinq grandes stations de dessalement d'eau de mer à travers le pays, avec une capacité totale de 1,5 million de mètres cubes par jour. Ce programme fait partie de la stratégie du président Abdelmadjid Tebboune visant à renforcer la sécurité hydrique du pays.