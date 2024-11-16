"سوسطارة" تلتحق بالغريم في الصدارة

اقتنص اتحاد الجزائر، اليوم السبت، صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد الفوز على الضيف شبيبة الساورة بنتيجة هدفين مقابل صفر على ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة.

وافتتح المتألق بوخنشوش باب التسجيل لـ"سوسطارة" في الدقيقة الـ 19 برأسية محكمة بعد تنفيذ ركنية ثم أمن بلقاسمي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة الـ 64 عن طريق ضربة جزاء، فيما ضيع نسور الجنوب فرصة تقليص الفارق في الدقيقة الـ 84 بعد تضييع بوطيش لضربة جزاء تألق الحارس بن بوط في صدها.

وبهذه النتيجة يتربع أشبال التقني التونسي نبيل معلول على كرسي الريادة في ختام الجولة التاسعة برصيد 16 نقطة، وبفارق الأهداف عن الغريم التقليدي، مولودية الجزائر الذي يملك نفس عدد النقاط، مع مقابلة متأخرة لكل منها.

في مقابلة أخرى، فاجأ نادي أولمبي الشلف نظيره اتحاد بسكرة على أرضية ميدانه بعدما قلب تأخره بهدف بلعيد في الدقيقة الـ 20 إلى فوز في الشوط الثاني بهدفي بن شوية (د66) وبوخنة (د90+3).

وارتقى أشبال المدرب سمير زاوي إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة متجاوزا منافس اليوم الذي تجمد رصيده عند النقطة التاسعة في المرتبة الـ 13.

ثالث مقابلة أجريت اليوم عرفت تحقيق نجم مقرة لفوز ثمين على حساب ترجي مستغانم بنتيجة هدف دون مقابل سجله فايق عمران في الدقيقة الـ 16.

ويتواجد ممثل ولاية المسيلة في المرتبة الـ 14 برصيد 9 نقاط، في حين يبقى الصاعد الجديد برصيد 10 نقاط في المركز الـ 11.