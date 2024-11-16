شبيبة تيارت واتحاد الحراش يشددان الخناق على المتصدرين

شدد الملاحقان شبيبة تيارت واتحاد الحراش الخناق على متصدري مجموعتي وسط-غرب ووسط-شرق، نجم بن عكنون ومستقبل الرويسات على التوالي عقب إجراء الدفعة الثانية والأخيرة من مباريات الجولة العاشرة من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم.

وفي مجموعة وسط –غرب، لم يترك فريق شبيبة تيارت الفرصة للضيف اتحاد بشار جديد ليهزمه بثلاثية نظيفة، وهي النتيجة التي تسمح لـ "الزرقاء" بالانفراد بمركز الوصافة بمجموع 19 نقطة، مقلصا الفارق عن المتصدر نجم بن عكنون (22ن) إلى ثلاث خطوات فقط، فيما تراجع نادي الجنوب إلى المركز الثامن (14ن) بعد النتائج السلبية التي سجلها في الجولات الثلاثة الأخيرة (خسارتين وتعادل داخل الديار).

من جهته، استغل وداد مستغانم عاملي الأرض والجمهور ليهزم ضيفه نجم القليعة (2-1)، مما سمح له الالتحاق بكل من جمعية وهران وشبيبة الأبيار في المركز الخامس برصيد 15 نقطة على بعد خطوة واحدة عن صاحب المركز الثالث.

في المقابل تدحرج نجم القليعة الذي تراجعت نتائجه في الجولات الأخيرة، إلى الصف العاشر بـ 11 نقطة وبات على بعد ثلاث نقاط من منطقة النزول.

من جانب آخر، حقق شباب المشرية أول فوز له هذا الموسم على حساب الضيف صفاء خميس مليانة بهدف نظيف، إلا أنه يبقى في ذيل الترتيب بأربع نقاط، لكنه يقلص الفارق عن صاحب المركز ما قبل الأخير إلى أربع نقاط، مما ينعش حظوظه في اللعب على البقاء رغم صعوبة المهمة، في الوقت الذي يقترب فيه "السكاف" من منطقة الخطر محتل المركز الـ 12 بحصيلة 10 نقاط وبفارق نقطتين عن أول المهددين.

وعاد أمل الأربعاء بفوز وزنه من ذهب على حساب أحد المنافسين على البقاء، مستقبل وادي سلي بهدف دون رد، يسمح للأمل بالابتعاد مؤقتا عن الخطر، حيث يقفز إلى المركز التاسع بـ12 نقطة، على عكس النادي "البرتقالي" الذي يقترب أكثر من ثلاثي السقوط بتواجده في الصف الـ13 وبعشر نقاط، ولا تفصله سوى نقطتين عن أول المعنيين بالنزول.

وفي مجموعة وسط-شرق، يواصل اتحاد الحراش نتائجه الايجابية، بتغلبه على الضيف اتحاد الشاوية بهدف نظيف وقعه المخضرم هشام العقبي عن طريق ضربة جزاء.

هذا الفوز يسمح لـ "الحراشية" بالانفراد بمركز الوصيف بـ21 نقطة، في انتظار اللقاء المتأخر يوم الثلاثاء أمام المضيف جمعية الخروب دون جمهور، أما الاتحاد فيبقى في الصف الثامن بـ12 نقطة.