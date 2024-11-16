أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، اليوم السبت في الجزائر العاصمة، على اختتام الطبعة الـ 27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب بقصر المعارض الصنوبر البحري "صافكس"، بتوزيع الجوائز على الفائزين بجائزة كتاب الشباب والناشئة الموسومة "كتابي الأول" وجائزة "أحسن جناح" للمعرض.

وعرف حفل الاختتام، الذي حضره أيضا السفير القطري بالجزائر، عبد العزيز علي نعمه، وممثلو رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، وكذا ممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر، تتويج سليماني منصف بلقاسم بجائزة "كتابي الأول" في فئة اللغة العربية، عن نصه الروائي "عالية القش"، وآمال عبد الله بجائزة فئة اللغة بالأمازيغية، عن روايتها "تواجات دو باجو"، فيما تم حجب الجائزة في فئة اللغات الأجنبية.

وتتضمن جائزة كتاب الشباب والناشئة "كتابي الأول"، والتي تعنى بالإصدارات الأولى للكتاب الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة ونشروا كتابهم الأول خلال سنة 2024 في مختلف الأجناس الأدبية، شهادة تقديرية ومكافأة نقدية تقدر بـ 500 ألف دج.

وقد تلقت اللجنة "81 عملا إبداعيا منذ فتح باب الترشيحات في مختلف الأجناس الأدبية"، من خواطر وشعر ورواية وقصة ومقالات، أغلبها في مجال الرواية، بالعربية والأمازيغية، وهي ذات "مستوى متقارب، متنوع التيمات، تجمع بين الواقع والفناتازيا"، فيما "تم حجب الجائزة باللغات الأجنبية لقلة النصوص المقترحة، وعدم استيفائها شروط المشاركة"، وفق رئيسة لجنة تحكيم الجائزة، إنشراح سعدي.

كما تم بالمناسبة، إعلان فوز جناح دولة قطر بالصالون بجائزة "أحسن جناح"، وتكريم القائمين عليه، حيث استقطب هذا الجناح زوار الصالون بفضل تصميميه وجمالياته الفريدة المستوحاة من عناصر الثقافة والموروث الثقافي القطري الثري، إضافة إلى دمجه التقنيات الحديثة والابتكار ليجمع بذلك بين الأصالة والحداثة، حسب القائمين على الجائزة.

وكان اليوم الأخير من الصالون قد عرف أيضا إقامة ندوة استذكارية للكاتب الصحفي والناقد الثقافي أمزيان فرحاني، الذي وافته المنية نهاية ديسمبر 2023، استحضر فيها المشاركون مساهماته كفاعل ثقافي وصاحب قلم أثرى بأعماله ونصوصه الساحة الثقافية الجزائرية، بحضور عائلة الراحل وأصدقائه ومن عرفوه في المجال الثقافي والإعلامي.