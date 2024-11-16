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العالم

مهاجمة منزل نتنياهو

16 نوفمبر 2024 ()
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كشفت إذاعة الجيش الصهيوني، اليوم السبت، عن إلقاء قنبلة مضيئة باتجاه منزل رئيس الوزراء، بن يامين نتنياهو، في قيساريا.

وأكد بيان للشرطة الصهيونية و"الشاباك" أنه تم رصد إطلاق قنبلتي إضاءة سقطتا في فناء بيت رئيس الوزراء، معتبرا أن الحادث خطير ويمثل تصعيدا.

وأعلنت الشرطة الصهيونية فتح تحقيق في الحادث وتعهدت باتخاذ إجراءات حازمة، مضيفة أن رئيس الوزراء وعائلته لم يكونوا بالمنزل أثناء إلقاء القنبلتين.

واعتبر موقع "واللا" العبري أن سقوط قنبلتي إضاءة في منزل رئيس الوزراء فشل أمني إضافي.

من جهته، أدان الرئيس الصهيوني، إسحاق هرتسوغ، وزعيم المعارضة، يائير لبيد، الهجوم على منزل نتنياهو، معتبرين إياه حادثا خطيرا للغاية مطالبين بالعثور على الجناة ومعاقبتهم.

ونقلت "القناة 12" العبرية عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قوله إن التحريض ضد نتنياهو يتجاوز كل الحدود.

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