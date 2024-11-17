عودة تمويل مشاريع الشباب

باشرت الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية في تمويل المشاريع الاستثمارية، أشغالها من خلال لجان ولائية لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار، عبر مختلف الولايات بعد استفادة حاملي المشاريع من تكوين في مراكز تطوير المقاولاتية بالمؤسسات الجامعية.

عقدت اللجنة الولائية لانتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية بالوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية "ناسدا" بالأغواط، نهاية الأسبوع الأخير، اجتماعا للموافقة على المشاريع المقترحة وفق الإجراءات الجديدة التي تستلزم متابعة دورة تكوينية بمركز تطوير المقاولاتية، حيث حضرت "الخبر" انطلاق هذا الاجتماع وفق التوجه الجديد للوكالة وعرض أول مشروع لمعالجة وإزالة النفايات الخطيرة الخاصة، إضافة إلى ملفات أخرى.

استهداف خريجي الجامعات والطلبة في مراكز تطوير المقاولاتية

وأشار المكلف بتسيير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بالأغواط، علالي محمد البشير، أن اللجنة الولائية لانتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار بالأغواط تنصبت في 26 جوان 2024 بالموافقة والمصادقة على القانون الداخلي طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في 20 فيفري 2023؛ المحدد لتنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، واستهداف خريجي الجامعة والطلبة الذين تلقوا تكوينا في مركز تطوير المقاولاتية على مستوى الجامعة في مجال المقاولاتية، بعد إنشائه على مستوى جامعة عمار ثليجي بالأغواط، والمركز الجامعي بآفلو، والمدرسة العليا للأساتذة بالأغواط، من أجل إطلاعهم على ريادة الأعمال ومخطط الأعمال لتحسين نوعية المشاريع وضمان نجاعتها الاقتصادية، تحت إشراف أساتذة جامعيين ومكونين لتمكينهم من إنشاء مؤسسة مصغرة والتعريف بالامتيازات الممنوحة، مع مرافقة حاملي المشاريع لضمان قيمة مضافة للتنمية المحلية.

وأكد المتحدث وجود 13 عضوا في هذه اللجنة، خمسة منهم يمثلون البنوك العمومية، إضافة إلى ممثلين لمصالح التشغيل والضرائب والتكوين المهني والجامعة والسجل التجاري والمصالح الفلاحية، وكذا ممثل الوالي، من أجل المصادقة على المشاريع بعد تقييمها.

تكوين خاص لحاملي المشاريع في المقاولاتية

وأكد مدير تنمية البرامج بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "ناسدا"، فريد مدوش، في تصريح لـ "الخبر"، أن الإجراءات الجديدة تستدعي تكوين حاملي المشاريع في المقاولاتية لمدة 15 يوما عبر مراكز تطوير المقاولاتية المستحدثة في كل الجامعات والمدارس العليا، للاطلاع على أساسيات المقاولاتية، واستراتيجية التسويق، وكذلك تسيير الموارد البشرية، وكيفية إنشاء مؤسسة مصغرة مع عرض إنجازاتهم في اليوم الأخير، قبل تقييم حاملي المشاريع حسب ميكانيزمات الوكالة عبر سلم تنقيط يسمح بتقييم حامل المشروع وفق مخطط الأعمال واستراتيجية التسويق والأهداف الاستراتيجية للمشروع، وضرورة الحصول على أكثر من 50 بالمائة لعرض المشروع على لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المنصّبة في كل ولاية، ويرأسها مدير وكالة "ناسدا".

عودة آلية التمويل بمقاربة اقتصادية ناجعة

وأشار فريد مدوش أن عملية التمويل كانت متوقفة منذ سبتمبر 2022، وتم بعثها واستئنافها وفق مقاربة اقتصادية ناجعة وإجراءات جديدة تسمح بضمان النجاعة الاقتصادية والمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، واستغلال الكفاءات الجامعية لخلق الثروة ومناصب العمل، بعد دراسة المشاريع من قبل اللجان المختصة والموافقة على تمويلها ودعمها من طرف جهاز الوكالة وموافقة البنك، عقب تطوير وتنمية أفكار حاملي المشاريع وضمان تجسيدها للاستفادة من مزايا الوكالة للتمويل الذاتي أو الثنائي أو الثلاثي، والمساعدة التقنية والمرافقة، وأيضا الامتيازات الجبائية أثناء مرحلة الإنجاز والاستغلال.

وتسعى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى ترقية نظام بيئي للمقاولاتية الذي يحفز على إنشاء، تمويل وتطوير المؤسسات المُصغّرة عالية الأداء، ذات صمود وتخلق قيمة مُضافة مستدامة للمواطنين وللوطن.