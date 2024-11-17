محطة تاريخية لـ"الخضر" في تيزي وزو

يختتم المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، مشوار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، عندما يستقبل منتخب ليبيريا بداية من الساعة الخامسة بملعب المجاهد الراحل حسين أيت احمد بتيزي وزو، وهي أول مرة يلعب فيها "الخضر" في هذه المنطقة المضيافة.

سيخوض "الخضر" مباراة تاريخية في الصرح الرياضي الجديد الذي يحمل اسم الشخصية الثورية الراحلة حسين أيت احمد، لكونها المواجهة الأولى التي يجريها المنتخب الأول في مدينة تيزي وزو، وهي المواجهة التي يراهن فيها رفقاء القائد رياض محرز على تدشين الملعب الجديد بانتصار يرفعون به رصيدهم إلى 16 نقطة متصدرين المجموعة الخامسة بامتياز.

وتبدو كل الظروف مواتية بالنسبة للعناصر الوطنية لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية وإنهاء التصفيات بفوز خامس، بعد تحقيق أربعة انتصارات وتعادل واحد كان في الجولة الخامسة في ملعب مالابو بغينيا الاستوائية أمام المنتخب المحلي. ورغم أن المواجهة أمام ليبيريا تعد شكلية بالنسبة للفريق الزائر الذي ضيع كامل حظوظه في التأهل للعرس الإفريقي القادم، باحتلاله المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط، إلا أنها تعد هامة بالنسبة للعناصر الوطنية كونها آخر محطة تحضيرية يلتقي فيها بيتكوفيتش مع لاعبيه قبل استئناف تصفيات مونديال 2026 بمواجهة منتخب بوتسوانا في الجولة الخامسة شهر مارس القادم، قبل استقبال منتخب زيمبابوي في الشهر ذاته، على اعتبار أنه لا توجد فترة توقف دولية ما بين شهري نوفمبر إلى غاية مارس من السنة المقبلة.

ولن تقتصر أهمية مواجهة ليبيريا على التحضير لمباراتي شهر مارس القادم في تصفيات مونديال 2026 فحسب، بل تكمن أهميتها أيضا في تعزيز تواجد "الخضر" في المركز الخامس إفريقيا، خاصة بعد هزيمة منتخب كوت ديفوار في خرجته إلى زامبيا أول أمس (1/0)، على اعتبار أن منتخب "الفيلة" هو الأقرب لمزاحمة الجزائر في المرتبة الخامسة قاريا. وتحسبا لمواجهة منتخب ليبيريا، استأنفت العناصر الوطنية تحضيراتها للقاء، مساء أول أمس الجمعة، في المركز التقني الوطني بسيدي موسى، حيث ركز الطاقم الفني على الاسترجاع بعد الإرهاق الشديد الذي نال كافة أعضاء البعثة الوطنية في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية، جراء الحرارة الشديدة والرطوبة العالية والسفرية التي استغرقت قرابة الخمس ساعات.

ونظرا لضيق الوقت اكتفى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بحصتين تدريبيتين لتجهيز لاعبيه لمواجهة اليوم أمام ليبيريا، أجراهما رفقاء الحارس أوكيدجة في مركز سيدي موسى.

وينتظر أن يجري الناخب فلاديمير بيتكوفيتش بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية في لقاء اليوم، بإعفاء بعض اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة الخميس الماضي في مالابو أمام غينيا الاستوائية، لكن سيحدد على ضوء هذه المواجهة معالم التشكيلة الأساسية التي سيراهن عليها فيما تبقى من تصفيات مونديال 2026.

وفي مباراة ثانية من المجموعة الخامسة يستقبل، مساء اليوم، منتخب الطوغو نظيره من غينيا الاستوائية.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة لنهائيات كأس إفريقيا المقررة في الفترة الممتدة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026، فيما سيتأهل منتخب واحد من المجموعة التي تضم منتخب الدولة المضيفة.