مجزرة صهيونية في بيت لاهيا بغزة

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، صباح اليوم الأحد، في قصف نفذته قوات الاحتلال الصهيوني على مشروع بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن "طائرات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق تؤوي نازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات بجروح، فيما لا يزال هناك عدد من المفقودين تحت الأنقاض".

ولم تُحَدَّد حصيلة الشهداء النهائية في المجزرة، بسبب عدم تمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إلى المكان المستهدف.

وحسب طواقم الإنقاذ، فالبناية السكنية التي قصفها الاحتلال كانت تؤوي نحو 70 مواطنا، بينهم عشرات الأطفال والنساء والمسنين.

ودخل عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومه الثامن بعد المئة الرابعة (408) على التوالي، مخلّفا أكثر من 43799 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، و103.601 مصاب، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ولليوم الـ44، تتواصل حرب الإبادة على شمال قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني، و6 آلاف مصاب، مع منع طواقم الإنقاذ من العمل، وشح المواد الغذائية والطبية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الإثنين، جلسة إحاطة، في إطار بند جدول الأعمال "الوضع في الشرق الأوسط"، بعنوان "إنهاء الحرب وتأمين السلام الدائم"، برئاسة وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد لامي، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر.