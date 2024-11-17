البويرة: وحدة إنتاج الحليب تدخل حيز الخدمة

أعطى الأمين العام لولاية البويرة، فيصل بن سعيدي، اليوم الأحد، بحضور لحلوح سماح، الرئيسة المديرة العامة لمجمع إنتاج الحليب "جيبلي"، إشارة انطلاق إنتاج أكياس الحليب، بالوحدة الجديدة بالولاية.

وتجدر الإشارة إلى أن والي الولاية قد منح إدارة الوحدة رخصة استثنائية لمزاولة النشاط، خلال اجتماعه الأخير مع لجنة متابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية.

هذا وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة أكثر من 250 ألف لتر من الحليب يوميا، ما يجعل ولاية البويرة قطبا في إنتاج الحليب ومشتقاته، كما ستسمح بتموين الولايات المجاورة بهذه المادة الحيوية، فضلا عن توفير مناصب شغل.