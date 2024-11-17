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مجتمع

منحة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية

17 نوفمبر 2024 ()

38serv

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ذكرت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأحد، أن موعد انتهاء تقديم طلب المشاركة في برنامج TechGirls للحصول على منحة دراسية، سيكون يوم 6 ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان السفارة، عبر حسابها على "الفايسبوك"، "تقدموا بطلبكم للمشاركة في برنامج TechGirls  قبل يوم 6 ديسمبر 2024، للحصول على منحة دراسية كاملة لبرنامج التكنولوجيا الصيفي لمدة 3 أسابيع في الولايات المتحدة، للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاما".

ودعت السفارة المهتمات بطلب المنحة التقدم بطلب "للانضمام إلى مجتمع من الشابات اللاتي يغيرن عالم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات"، ويمكن التسجيل على الرابط التالي:

techgirlsglobal.org

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