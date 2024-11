Attaf s’entretient avec Blinken

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a reçu ce dimanche un appel téléphonique de son homologue américain, Antony Blinken, comme l'indique un communiqué du ministère.

Lors de cet échange, le secrétaire d'État américain a renouvelé les félicitations du président Joe Biden à l'adresse du président algérien, Abdelmadjid Tebboune, suite à sa réélection pour un second mandat.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés dans le renforcement des relations économiques bilatérales et l'intensification du dialogue stratégique entre les deux pays. Elles ont également souligné leur volonté de maintenir et de développer cette dynamique dans l'avenir.

En outre, ils ont échangé leurs points de vue sur plusieurs sujets inscrits à l'agenda du Conseil de sécurité, notamment les évolutions de la situation à Gaza, la question du Sahara occidental, ainsi que le projet de création d'une mission de maintien de la paix des Nations unies à Haïti.