مواقيت وأسعار تذاكر الرحلات الجزائر- تونس

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الأحد، عن مواقيت وأسعار تذاكر رحلات الخط الدولي الجديد بين الجزائر – تونس، حسب ما أفاد بيان لذت الشركة.

ووفق البيان، فإن "القطار ينطلق من محطة القطار عنابة، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، على الساعة التاسعة (09.00) صباحا، ليصل إلى تونس العاصمة، على الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة (18.27) مرورًا بكل من سوق أهراس، غار الدماء، جندوبة، وباجة، وصولًا إلى العاصمة تونس"، فيما "ينطلق القطار من محطة تونس أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، على الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة (08.25)، ليصل إلى عنابة على الساعة السادسة وعشرون دقيقة (18.20)".

وأشارت الشركة، الى أن "إجراءات العبور تتم على مستوى محطة سوق أهراس الدولية بالنسبة للجزائر، وعلى مستوى محطة غار الدماء بالنسبة لتونس"، ويمكن للمسافرين اقتناء تذاكر السفر في محطتي عنابة وسوق اهراس، أو في محطات الجزائر، وهران وقسنطينة".

وبالنسبة للأسعار فكشفت الشركة الوطنية للنقل السكك الحديدية، أنها أسعار تنافسية وفي المتناول الجميع، حيث حدد سعر تذكرة الدرجة الأولى 1900 د.ج، وسعر تذكرة الدرجة الثانية 1640 د.ج.

وسعر تذكرة الدرجة الأولى ذهاباً وإياباً 3485 د.ج وسعر تذكرة الدرجة الثانية ذهاباً وإياباً 3040 د.ج، ونقل الأطفال دون 4 سنوات مجانية، وتخفيض بنسبة 50 بالمائة للأطفال من 4 إلى 12 سنة.