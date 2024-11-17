"الخضر" يختمون التصفيات بالأداء والنتيجة (فيديو)

ختم المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الأحد، تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 بأداء باهر ونتيجة عريضة (5-1) على أرضية ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد أمام ليبريا.

فوجئ "الخضر" خلال المرحلة الأولى بهدف مبكر أحرزه منتخب ليبيريا بعد تنفيذ مخالفة في الدقيقة الخامسة. هدف أربك قليلا رفاق رياض محرز، غير أنهم سرعان ما استعادوا زمام المبادرة، ما كلل بتعديل النتيجة عن طريق المدافع عيسى ماندي في الدقيقة 20 . وواصل عناصر المنتخب الوطني، بقيادة رياض محرز، الذي أدى شوطا أولا جميلا، ضغطهم واستطاعوا من خلاله إضافة الثاني برأسية من رياض محرز.

وفي الشوط الثاني، استسلم الزوار للمنطق بعد أن عجزوا مجاراة عناصر "الخضر" بدنيا وفنيا، فصال وجال أشبال بيتكوفيتش وسجلوا 3 أهداف كاملة في هذا الشوط عن طريق بونجاح في الدقيقة 63 وغويري في الدقيقة 73 وعمورة في آخر أنفاس الوقت بدل الضائع. وكان بإمكان المنتخب الوطني، توقيع نتيجة أثقل بالنظر للفرص الكثيرة التي تم إهدارها.

للإشارة "الخضر" تأهلوا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 ، منذ جولتين.

أهم أحداث المواجهة:

* نهاية اللقاء.

هدف عمورة:

د 94: عمورة يضيف الخامس.

* مناصر يقتحم أرضية الميدان ويلتقط صورا مع عدد من اللاعبين.

د 86: مدافع ليبيريا ينقذ مرماه من فوق الخط بعد رأسية عمورة.

* د 83: بن رحمة وبن زية في مكان كل من بونجاح وغويري.

* د 82: بعد خطأ فادح من الظهير الأيمن الليبيري، عمورة يجد نفسه وجها لوجه مع الحارس لكن هذا الأخير يخرجها للركنية.

د 74: فارس شايبي يترك مكانه لحيماد عبدلي، العائد لتشكيلة "الخضر" تأثر قليلا بالتدخل العنيف الذي تعرض له منذ دقائق.

* د 73: أمين غويري يسجل الرابع.

هدف بغداد بونجاح:

* د 63: بونجاح يضيف الثالث.

* د 58: تدخل عنيف من متوسط ميدان ليبيريا على ساق فارس شايبي، لكن الحمد لله سلامات.

* د 49: بونجاح يرفع الكرة فوق رأس الحارس من 22 مترا لكن كرته كانت عالية.

* بداية الشوط الثاني.

* نهاية الشوط لأول.

* د 36: شايبي يسدد بقوة من نقطة ضربة الجزاء، الحارس يردها، رياض محرز يسدد بدوره لكن خارج الإطار.

* بعد 30 دقيقة لعب رياض أحرج محرز الذي بداخله.

هدف رياض محرز:

* د 28: رياض محرز يضيف الثاني لـ "الخضر" براسية بعد فتحة من أمين غويري.

هدف عيسى ماندي:

د 20: عيسى ماندي يعدل النتيجة من كرة مرتدة بعد محاولة أمين غويري مباغتة حارس الخصم.

* د 18: تسديد قوية من رياض محرز من بعد 20 مترا صدها الحارس.

* د 12: ليبيريا كادت تضاعف النتيجة لولا فطنة الحارس قندوز، الذي خرج من مرماه لالتقاط كرة طويلة تحت تهديد مهاجم المنتخب الخصم.

* د 5: منتخب ليبيريا يفتتح باب التسجيل بعد تنفيذ مخالفة، الكرة ترتد وبتسديدة قوية لاعب ليبيريا لم يترك أي فرصة لللحارس قندوز لصدها.

* د56: بونجاح بمقصية جميلة بعد تنفيذ مخالفة من محرز، لكن كرته فوق المرمى.. أصلا كان في وضعية تسلل.

* د 3: القائم يرد كرة قندوسي بعد تمريرة جميلة من رياض محرز.

* بداية المباراة.

* دقيقة صمت قبل بداية اللقاء ترحما على روح كل من رشيد مخلوفي، والحكم السابق بلعيد لكارن واللاعب السابق عبد الحميد مراكشي.

رفيق حليش يتحدث عن ملعب حسين آيت أحمد:

التشكيلة الأساسية:

التشكيلة الأساسية: