اغتيال مسؤول أخر لـ "حزب الله" في غارة صهيونية

قال مصدران أمنيان لبنانيان، إن غارة صهيونية على منطقة رأس النبع في العاصمة بيروت، وفي منطقة مكتظة بالسكان، اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل محمد عفيف، مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله".

وقالت مصادر إعلامية محلية ودولية، إن الطيران الحربي الصهيوني شن غارة على مبنى في منطقة رأس النبع في العاصمة اللبنانية، وهي منطقة خارج نطاق الضاحية الجنوبية لبيروت وتستهدف للمرة الأولى منذ بدء العدوان الصهيوني على لبنان.

وأشارت ذات المصادر إلى أن "المبنى المستهدف يضم مكتبا لحزب البعث، وأنه تم قصف المبنى من دون سابق إنذار".

ولفتت إلى أن المستهدف من غارة الصهيونية، كان مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف.

من جهتها، أكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في الغارة الصهيونية على رأس النبع.

وأكد الأمين العام لحزب البعث اللبناني، علي حجازي، مقتل مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف الذي كان موجودا بالصدفة في المبنى المستهدف.