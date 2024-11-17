المخبر الوطني للتجارب يحذر..

حذر رئيس قسم أجهزة الغاز في المخبر الوطني للتجارب، عبد اللطيف حرطاني، اليوم الأحد، من وجود أجهزة كشف لأحادي أكسيد الكربون بالسوق الجزائرية رديئة الجودة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمعايير الدولية.

وأشار حرطاني، للإذاعة الجزائرية، إلى أن "المؤسسات الجزائرية حسنت من نوعية منتوجاتها مع التنبيهات والنصائح التي قدمها قسم أجهزة الغاز"، مضيفا أننا "نسعى لتحقيق اكتفاء ذاتي في أجهزة كشف أحادي أكسيد الكربون محلية الصنع والأولوية القصوى ستكون لولايات الهضاب التي تسجل بها درجات حرارة جد منخفضة."

ولمواجهة الغش، أكد حرطاني، "قمنا مع مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة بعدة حملات تحسيسية لتوعية المواطن حول خطورة أجهزة كشف أحادي أكسيد الكربون المغشوشة وطرق التعرف عليها".

وشدد حرطاني على "ضرورة توفر كاشفات أحادي أكسيد الكربون على ثلاث إشارات أحمر وأخضر وأصفر لذا فإن من بين النقاط الخطيرة في الأجهزة المغشوشة عدم توفرها على إشارات تنبيهية في حالة انخفاض البطارية مع وجوب تركيب هذه الأجهزة من طرف مختصين ويكون الكاشف بعيدا عن مصادر انبعاث الحرارة بحوالي متر ونصف وبارتفاع يقارب السقف بستين سنتيمتر".