المقاومة تباغت قوات الاحتلال (فيديو)

بثت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لاستهداف وقنص عناصر قوات الاحتلال الصهيوني المتحصنين بأحد المنازل شمال غرب مدينة غزة.

وأظهر مقطع الفيديو رصد تحركات قوات الاحتلال الصهيوني وتمركزها في بناية سكنية بمحيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة، وإطلاق قذيفة مضادة للأفراد صوب المنزل.

ثم يظهر مقطع الفيديو رصد أحد العناصر الصهاينة يجري مكالمة هاتفية داخل المبنى، قبل أن تباغته رصاصة من قناصة القسام لتصيبه بشكل مباشر.

مشاهد بثتها كتائب القسام وقالت إنها لاستهداف وقنص "قوات العدو" المتحصنة في إحدى العمارات السكنية بمحيط منطقة الخزندار شمال غرب مدينة غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/RmGODhTmBt — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 17, 2024

وفي وقت سابق، مساء اليوم، بثت كتائب القسام، فيديو يوثق استهداف مقاومي القسام ناقلة جند وجرافة "D9" صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا شمال القطاع.

ويوثق الفيديو، رصد المقاومة لناقلة جند وجرافة عسكرية صهيونية قبل أن يتم استهدافها بقذائف الياسين التي أصابتها بدقة.

استهداف ناقلة جند وجرافة "D9" صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" قرب الدوار الغربي لبيت لاهيا شمال القطاع pic.twitter.com/OPhBcuVsFZ — Arab-Military (@ashrafnsier) November 17, 2024

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الأحد، استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع "ميركفا" وجرافة صهيونية من نوع "D9" بقذائف "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

كما أعلنت استهدافها جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفتي "تاندوم" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأعلن الاحتلال الصهيوني مساء الأحد، مقتل ضابطين من لواء "كفير" وإصابة آخر خلال المعارك شمال قطاع غزة.