سيدي بلعباس: تفكيك عصابة سرقة الكوابل النحاسية

نجح أفراد الأمن الحضري الخامس بأمن ولاية سيدي بلعباس من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية وذلك على خلفية التأكد من تعرض شبكة الاتصالات إلى عملية نهب وتخريب مست ما يعادل 260 مترا من هذه المادة الهامة.

ووفقا لما كشف عنه بيان صادر عن خلية الاتصال والإعلام بمديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس فإن العملية مكنت من توقيف خمسة أشخاص تتراوح اعمارهم بين 30 و40 سنة قبل أن تواجه اليوم اهم ولعل أبرزها تكوين جمعية أشرار لغرض سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بشبكة الاتصالات مع التخريب العمدي لأملاك الدولة والمساس بالاقتصاد الوطني.

وكانت التحقيقات الأمنية قد كشفت لجزء المشتبه فيهم إلى مغالطة الجميع من خلال اعتماد أسلوب التمويه عند تنفيذ مخططاتهم الإجرامية "كأن يرتدوا خلال عمليات سرقة الكوابل النحاسية صدريات مع حمل جهاز قياس الأصوات الصوتية ناهيك عن الاعتماد على منشار يدوي مثل ما يقوم به أعوان الفرق التقنية التابعون للمؤسسات المختصة في عمليات قطع وتركيب الكهرباء مع استعمال مركبة لنقل هذه الكوابل .

يذكر أن الموقوفين أودعوا الحبس بعد تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس وذلك فور استكمال مراحل التحقيق.