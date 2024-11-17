"باريس تضغط على قرارات مدريد للتضييق على الجزائر"

أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي سعيد العياشي، اليوم الأحد، أن هناك تأثير فرنسي على قرارات الحكومة الإسبانية فيما يخص القضية الصحراوية منذ الاتفاقية الثلاثية في مدريد عام 1975.

وأضاف العياشي، في مقابلة للإذاعة الدولية، أن "هذه الاتفاقية التي لا تملك أي شرعية ولم يعترف بها من أي منظمة دولية، تخضع لضغط فرنسي بهدف التضييق على الجزائر"، مشيرا إلى أن "فرنسا ساندت المحتل المغربي وعملت على عرقلة تطبيق استفتاء تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة".

وقال العياشي إن "القانون الدولي أصبح سجين الدول الكبرى في العالم مستشهدا بتحدي ماكرون لقرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص عدم شرعية استغلال الثروات الصحراوية واتفاقه مع الاحتلال المغربي على شراكات اقتصادية بالأراضي الصحراوية مضيفا أن ما تفعله فرنسا اليوم هو انتقام من الجزائر بعد انتزاع الشعب الجزائري الاستقلال عام 1962.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، إن المظاهرات الحاشدة التي نظمت أمس السبت بالعاصمة الإسبانية مدريد مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره على النحو الذي حددته قرارات الأمم المتحدة دليل على أن مساندة الشعب الإسباني للقضية الصحراوية ثابتة ودائمة مشيرا إلى أن 85 بالمئة من الشعب الإسباني يساند الشعب الصحراوي وقضيته الشرعية في الحرية والاستقلال وتظهر رفضه دعم الحكومة الإسبانية للاحتلال المغربي.