أزيد من 4 ملايين زائر لمعرض الكتاب

اعتبرت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، "النجاح المتزايد لصالون الجزائر الدولي للكتاب (سيلا 27)"، أنه مؤشر صحي يفند الأطروحات التي تدعي تراجع الاهتمام بالكتاب، ويعكس العلاقة الوطيدة التي تجمع المواطن الجزائري بالكتاب.

وسلطت الوزيرة، خلال إشرافها أمس على اختتام فعاليات الطبعة الـ 27 من صالون الجزائر الدولي للكتاب، الذي احتضنه قصر المعارض "صافكس" بالجزائر العاصمة، "الضوء على الأرقام المسجلة خلال الطبعة، مشيرة إلى أن عدد الزوار تجاوز أربعة ملايين ونصف مليون زائر، مما يجعل الصالون واحدًا من أكبر معارض الكتاب في العالم".

وأضافت الوزيرة أن "الجمهور أبدى اهتمامًا كبيرًا بكل الفعاليات الثقافية والفكرية المصاحبة للصالون، والتي تميزت بمداخلات نخبة من الأسماء البارزة في عالم الثقافة والفكر. جائزة "كتابي الأول" وفيما يتعلق بجائزة "كتابي الأول"، أوضحت الوزيرة أن هذه المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف دعم الناشئة والمواهب الشابة".

كما أشارت إلى "إمكانية تمديد مدة الصالون في الطبعات المقبلة لتلبية الإقبال الكبير".