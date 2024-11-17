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مجتمع

أمن العاصمة يوجه نداء للجمهور

17 نوفمبر 2024 ()
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وجهت شرطة الجزائر العاصمة مساء اليوم الأحد، نداء للجمهور بخصوص مشتبه فيه في قضية انتحال صفة موظف بهيئة رسمية.

وأنهت مصالح شرطة الجزائر العاصمة، "ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة الكبرى (فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات) بالمقاطعة الثانية باب الزوار، في بيان، إلى علم المواطنين أن المدعو (ن. ع. ح) مشتبه فيه في قضية انتحال صفة موظف بهيئة رسمية مع سرقة مبلغ مالي من محل تجاري.”

كما وجهت مصالح أمن العاصمة في هذا الصدد نداء "لكل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر التقرب إلى مقر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى “فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات” بالمقاطعة الثانية باب الزوار، لتقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة في هذا الشأن."

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