أضحى المدافع الدولي الجزائري، عيسى ماندي، اللاعب الجزائري الأكثر مشاركة دوليا مع المنتخب الوطني لكرة القدم وهذا ببلوغه سقف 103 مقابلة مع "الخضر"، بمناسبة استضافته لنظيره الليبيري اليوم الأحد بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو والتي فاز بها (5-1)، في ختام التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025 عن المجموعة الخامسة.

وبهذا، يحطم لاعب نادي ليل (الرابطة الفرنسية 1) رقم الهداف التاريخي الحالي للمنتخب الجزائري، إسلام سليماني (44 هدفا) الذي كان يحتل صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر مشاركة دولية مع "الخضر" بـ 102 مقابلة، وبأفضل طريقة عندما وقع هدف التعادل في الدقيقة (20) الذي تجاوب معه الجمهور الحاضر بقوة في المدرجات.

ويحصي زميله قائد الفريق رياض محرز من جهته 99 مشاركة دولية فيما سجل صانع ألعاب المنتخب الجزائري سابقا، لخضر بلومي من جهته 100 مشاركة دولية.

وأمضى ماندي (33 سنة) عن أول مشاركة دولية له مع الفريق الوطني، في 5 مارس 2014، في الـ22 من عمره، بمناسبة المقابلة الودية أمام سلوفينيا (2-0) والتي عرفت تواجد الجوهرة البرازيلية، الراحل بيلي.

وبعدها بشهرين، استدعاه المدرب الوطني السابق للمنتخب الوطني وحيد حليلوزيتش لينضم الى مجموعة 23 لاعبا معنيا بكأس العالم 2014 بالبرازيل.

وفي جوان 2019، كان ماندي واحدا من تعداد المنتخب الوطني المشارك في كأس افريقيا للأمم-2019 بمصر والذي توج بلقبه في 19 جويلية على حساب السنغال 1-0. كما يحمل مدافع المنتخب الجزائري، شارة قائد الفريق الثاني، بعد رياض محرز.

وصرح ماندي لقناة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عقب احتفاله بالمشاركة الـ100 مع “الخضر”في 14 اكتوبر الماضي بمناسبة لقاء الطوغو (5-1) بملعب 19 ماي 1956 بعنابة لحساب الجولة الثالثة لتصفيات "كان 2025" قائلا "مقابلة دولية واحدة مع المنتخب الجزائري شيء كثير، فما بالك بـ100 مقابلة. هذا شرف ومفخرة لي ولعائلتي".