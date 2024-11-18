منافس ترجمة غوغل يطلق ميزة الترجمة الفورية

أعلن ياروسلاف كوتيلوفسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة الذكاء الاصطناعي الألمانية "ديب إل" DeepL، عن إطلاق ميزة جديدة للترجمة الفورية للغة المنطوقة تسمى "ديب إل فويس" DeepL Voice.



وستتمكن "ديب إل" من توفير ترجمات فورية لمحادثات الفيديو، مما يتيح للأشخاص الانضمام إلى اجتماعات مثل "زوم" بلغات متعددة. وستوفر أيضا تطبيقا للأجهزة المحمولة يمكن استخدامه لترجمة المحادثات وجها لوجه في الوقت الفعلي.



وقال كوتيلوفسكي في حدث للشركة في برلين يوم الأربعاء إن "ديب إل" هي بالفعل رائدة في مجال ترجمة المحتوى المكتوب. ومع ذلك، فإن الترجمة الفورية للمحتوى المنطوق مسألة مختلفة تماما.



وأضاف: "الجمل أحيانا غير مكتملة، والنطق غالبا ما يكون غير واضح، ولا يمكن أن يكون زمن الانتقال مرتفعا جدا". يمكن أن تؤدي هذه القيود إلى ترجمات خاطئة وتجربة مستخدم سيئة.



وقال كوتيلوفسكي: "هذه هي التحديات نفسها التي يمكن أن تؤدي إلى سوء الفهم في التفاعلات وجها لوجه".



وتقول "ديب إل" إن ميزة الترجمة الفورية الخاصة بها مصممة خصيصا للغة المنطوقة ويمكنها ضمان التواصل السلس بلغات متعددة والتغلب على الحواجز اللغوية.



وتواجه الشركة منافسة قوية، لا سيما من غوغل التي تمتلك أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها "جيميني"، والتي تدعم أيضًا الترجمات الفورية. كما توفر مايكروسوفت أيضًا الترجمة الفورية لتطبيق مؤتمرات الفيديو "تيوز".



ومع ذلك، تمكنت الشركة الألمانية من منافسة ترجمة غوغل Google Translate وعروض أخرى من كبار مزودي الخدمات الأميركية في الماضي بفضل جودة ترجماتها العالية نسبيا.



وقد وسعت شركة الذكاء الاصطناعي الأكثر قيمة في ألمانيا مؤخرا محفظة منتجاتها لتشمل مساعد كتابة يعتمد على الذكاء الاصطناعي (DeepL Write Pro).



وفي يوليو/تموز، أطلقت "ديب إل" جيلا جديدا من نموذج لغتها مع ما وصفته بزيادة في جودة الترجمات الآلية. وأشارت الشركة إلى اختبارات عمياء مع خبراء اللغة، أظهرت أن ترجمات "ديب إل" القائمة على نموذج اللغة الكبير الجديد (LLM) تم تقييمها على أنها أفضل من نتائج أنظمة عمالقة التكنولوجيا الأميركية.