أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط هامشيا، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها في الأسبوع الماضي، على خلفية تصاعد القتال بين روسيا وأوكرانيا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وحّدت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم، وتوقعات بفائض عالمي من النفط من زيادة المكاسب، وأثرت في أداء الأسواق.

ومن المرجح أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة واستمرار تخفيضات إنتاج أوبك+، خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلى دعم أسعار النفط، مع بلوغ متوسط سعر خام برنت 78 دولارا في الربع الأول من عام 2025.

وبحلول الساعة 06:36 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي 2025، بنسبة 0,10 %، لتصل إلى 71,11 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر، بنسبة 0,06 %، لتصل إلى 66,98دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيا منصة الطاقة المتخصصة.

فقد أنهى الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) الأسبوع الماضي على خسائر بنسبة 3,8 % و4,77 % على التوالي.

وخفّضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعات أسعار النفط في 2025، مشيرة إلى أن متوسط السعر الفوري لخام غرب تكساس الوسيط من المتوقع أن يسجل 71,60 دولارا للبرميل خلال 2025، بانخفاض2,1 % عن تقديرات أكتوبر، البالغة 73,13دولارا.

كما قلّصت إدارة معلومات الطاقة توقعات سعر خام برنت بنسبة 2%، ليصل إلى76,06 دولارا للبرميل في 2025، مقابل التقديرات السابقة البالغة77,59 دولارا.