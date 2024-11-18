المدية: تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بئر بن عابد، شرقي المدية، من تفكيك شبكة مختصة في سرقة المواشي مع توقيف أربعة متورطين في القضية، تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة.

وقد جاءت العملية على إثر شكوى أحد المواطنين ضد مجهولين، مفادها تعرضه لعملية السرقة التي طالت 11 رأسا من الأغنام من داخل الإسطبل بفرقة المهايدية التابعة لذات البلدية.

وتوصل أفراد فرقة الدرك الوطني بعد التحقيق، بالاعتماد على مختلف تقنيات التحري وتنشيط عنصر الاستعلام، إلى حجز ثلاثة رؤوس من القطيع المسروق مع توقيف المشتبه فيه الرئيسي.

واستكمالا للتحقيق مع هذا الأخير الذي اعترف أنه استغل وجود القطيع من دون حراسة مما سهل عليه التخطيط المسبق مع ثلاثة آخرين، ليقوموا باستحضار مركبة واستغلال جنح الظلام لارتكاب جريمة سرقة المواشي، تم توقيف المشتبه فيهم الأربعة مع استرجاع 6 رؤوس من الأغنام وتسليمها لمالكها، وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني سليمان.

وبعد إحالة الموقوفين على جلسة المثول الفوري، تم استصدار أمر من طرف قاضي الجلسة بإيداعهم بالمؤسسة العقابية ببني سليمان.