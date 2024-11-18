تواصل القصف الصهيوني على قطاع غزة

أفادت وكالة "روسيا اليوم"، بأن الطائرات الصهيونية تواصل قصف مناطق في جميع أنحاء القطاع، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقد نفذ الطيران الصهيوني غارة استهدفت مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، كما استهدف الطيران مجموعة مواطنين بالقرب من مسجد جهاد في تبة زارع شرقي مدينة رفح.

وقُتل شخصان جراء قصف الاحتلال، كما استهدف الصهاينة مواطنين في حي الجنينة شرقي مدينة رفح، فيما قتل وجرح وفقد آخرون جراء قصف صهيوني استهدف منزلا بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

ويطالب المحاصرون في بيت لاهيا بالسماح لسيارات الإسعاف بالوصول للمنطقة بعد القصف. فيما قال الناطق باسم الدفاع المدني بقطاع غزة: "لا نستطيع الوصول إلى المناطق التي يستهدفها الاحتلال وتقديم المساعدة".

هذا وقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وجرح آخرون إثر قصف صهيوني استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي الساحلية، غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.