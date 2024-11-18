"ملك جمال" الأردن.. القصة التي أبكت الملايين

فجع الشارع الأردني، فجر اليوم الإثنين، بخبر وفاة الشاب أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن"، بعد معاناة طويلة مع سرطان المعدة. فقد نعى نشطاء ومؤثرون عبر وسائل التواصل، الشاب بكلمات حزينة ودعوات له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن صراعه مع المرض كان ملهما للكثيرين.

وكانت والدته أكدت خلال الأيام الأخيرة، أن حالته الصحية تدهورت، وأنه توقف عن تلقي العلاج الكيميائي، مكتفيا بالمسكنات. كما كتبت في كلمات مؤثرة، على حسابها في فايسبوك: "كل أم تتمنى أن تكون هي المريضة بدل ابنها، لكن هذا قضاء الله ولا اعتراض. الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات".

هذا وستقام صلاة الجنازة، ظهر اليوم، في العاصمة عمان، حيث سيدفن في مقبرة سحاب، فيما يُقام العزاء في رابطة عرابة بمنطقة عرجان. وكان أيمن كشف عن إصابته بالمرض عبر فيديو مؤثر نشره على حسابه في إنستغرام عام 2023، مؤكدا، حينها، أنه لن يستسلم.

وفي أيامه الأخيرة، تصدرت صوره من داخل المستشفى مواقع التواصل، مع كلمات دعم ودعوات بالشفاء من محبيه. وكان أيمن العلي في أوج تألقه، جذب آلاف المتابعين بابتسامته الساحرة

وجاذبيته، لكنه واجه منعطفا غير متوقع عندما شُخّص بالسرطان. خبر الإصابة كان بمثابة صدمة قلبت حياته رأسا على عقب، خاصة أنه جاء في ذروة نجاحه. ورغم الصدمة الأولية، قرر أيمن مواجهة المرض بشجاعة. دعم عائلته وأصدقائه، إلى جانب تفاعل جمهوره، ساعده على تبني رؤية جديدة.

وتحول أيمن العلي من مؤثر في عالم الجمال، إلى مؤثر يلهم مرضى السرطان، إذ بدأ بمشاركة تفاصيل رحلته عبر منصات التواصل الاجتماعي.