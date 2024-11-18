السلطات العمومية و"الفاف" تتجاوبان مع نداء عائلة مراكشي

لم تتأخر السلطات العمومية في التجاوب وتلبية النداء المستعجل الذي أطلقته عائلة فقيد الكرة الجزائرية، عبد الحميد مراكشي، من أجل التكفل بنقل جثمانه من فرنسا ودفنه بمسقط رأسه بولاية عن تموشنت.

وكشف براهيم، شقيق الراحل، في اتصال هاتفي مع "الخبر"، أن قنصل الجزائر بمدينة نانت اتصل به هاتفيا، وأكد له تكفل الدولة التام بكل الإجراءات الخاصة باستخراج جثمان عبد الحميد مراكشي من مستشفى مدينة سان بريو (ضواحي نانت) حيث يتواجد حاليا، ونقله إلى الجزائر.

وأكد القنصل بالمناسبة بأن جثمان الفقيد سيكون بالجزائر، يوم غد الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، على أقصى تقدير.

كما اتصل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، من جهته، وأكد التزام "الفاف" التام ووقوفها إلى جانب عائلة الفقيد في هذه المحنة الأليمة، والتي تضاعفت مع تدهور حالة والدته، بعد أن بلغها خبر وفاة ابنها.

وتوسعت دائرة التضامن لتشمل أيضا نجم الكرة الجزائرية، موسى صايب، الذي تواصل بدوره مع عائلة مراكشي، وأكد تأثره الكبير لرحيل زميله السابق في المنتخب الوطني في تلك الظروف، وأكد، بالمناسبة، حضوره إلى عين تموشنت لدعمها.

من جهتهم، عدد من زملاء الفقيد السابقين، من بينهم صديقه، النجم الأسبق في مولودية وهران، داود سفيان، بدأوا في التوافد على المنزل العائلي من أجل تقديم الدعم والمساندة.