نحو وضع 22 مليون كاشف للغاز مجانا

أعلن المستشار والناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، خليل هدنة، اليوم الإثنين، عن سعيهم لوضع 22 مليون كاشف لأحادي أكسيد الكربون مجانا، على مستوى بيوت كل المواطنين عبر الوطن، للتصدي لحوادث الاختناق بهذا القاتل الصامت ولضمان شتاء آمن، داعيا إلى ضرورة التحسيس بأهمية وضع هذه الأجهزة الفعالة، خاصة مع تسجيل رفض 6 آلاف زبون تركيبها داخل منازلهم.

وقال هدنة، في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى: "بأمر من السلطات العليا قمنا بتركيب هذه الأجهزة بمعدل كاشفين في كل بيت مجانا، فقد وضعنا لحد الآن 9 ملايين جهاز في 2024 على المستوى الوطني".

وأبرز نفس المتحدث أن هذه العملية تتم عبر مراحل، إذ تم التركيز أولا على 21 ولاية بالهضاب العليا، ومن المنتظر استكمالها نهاية 2024، في حين شُرع في تركيب هذه الأجهزة على مستوى الولايات الساحلية والجنوبية السنة الجارية، ليتم الانتهاء من ذلك في سنة 2025.

رفض 6 آلاف زبون تركيب الكاشف

وتطرق هدنة إلى العراقيل التي واجهها أعوان سونلغاز المختصين، أثناء تركيب هذا الكاشف داخل البيوت، فقد قوبلوا بالرفض من قبل 6 آلاف زبون، رغم أن العملية مجانية، إلى جانب تسجيل غياب 22 ألف عائلة عن هذه العملية، مبديا استغرابه من هذه السلوكات، ولذلك أصبح من الضروري - حسبه - التركيز على تحسيس المواطنين بأهمية وضع هذه الأجهزة الفعالة التي تساهم في حماية الأرواح من القاتل الصامت.

إنتاج 25 ألف كاشف يوميا وعقود تجارية في الأفق للتصدير

وفي معرض حديثه عن تصنيع مؤسسة سونلغاز لأجهزة الكشف عن أحادي أكسيد الكربون محليا، أشار هدنة إلى إنتاج 25 ألف كاشف يوميا لتلبية احتياجات السوق الوطنية، وهناك تفكير في التوجه إلى السوق الدولية من خلال مشاريع عقود تجارية سيتم توقيعها مع عديد الدول لتصدير هذه الأجهزة، مذكرا بأنه في الأول كانت هناك مناقصة وطنية لاقتنائها، ولكن بعدها تم التفكير في إنتاج هذه الأجهزة محليا.

كما تطرق المسؤول ذاته، إلى المخابر التي تم استحداثها على مستوى الجزائر العاصمة، وهران وسطيف لمراقبة أداء وسلامة كل المعدات والأجهزة التي تشتغل بالغاز، فهي ليست مخصصة لمنتجات سونلغاز فقط، وإنما لكل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين لمنحهم شهادة المطابقة والفعالية التقنية.

وعن مراقبة شبكة تركيب الغاز داخل البيوت، أوضح هدنة أن هذه العملية يقوم بها أعوان سونلغاز بصفة مجانية بطلب من الزبون، عبر الاتصال برقم 03/33، للتحقق من عدم وجود تسربات للغاز، باعتماد تكنولوجيا ذكية لتفادي وقوع انفجارات مشابهة للتي سجلناها مؤخرا عبر عدة ولايات، مضيفا أن عدد الطلبات لم يصل إلى 4 ملايين، وهو رقم محتشم - على حد تعبيره - بالنظر إلى عدد زبائن المؤسسة المزودين بالغاز الذي قدر بـ8 ملايين.