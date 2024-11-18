ورشة سرية لتقليد المكملات الغذائية

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة، في الجزائر العاصمة، من وضع حد لنشاط ورشة سرية يقوم صاحبها بصناعة وتقليد المكملات الغذائية تحت اسم تجاري "رويال"، حسب ما أفاد به بيان للدرك الوطني اليوم الإثنين.

جاءت العملية - وفق البيان - "أثناء تحريات دقيقة ومتابعة نشاط الورشات المختصة في إنتاج وتوضيب المنتوجات الـموجهة للاستهلاك البشري، فقد تم اكتشاف ورشة سرية لصناعة الـمكملات الغذائية في مكان معزول".

و"على إثر ذلك تمت مداهمة الورشة رفقة أعوان حماية المستهلك وقمع الغش بمفتشية التجارة للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، ومصالح النظافة لبلدية السحاولة، بعد المراقبة تبين أن الورشة تنتج مواد مجهولة المصدر، وتقلد ماركات عالمية للمكملات الغذائية"، تشير مصالح الدرك.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذه "المنتجات تسوق بملصقات تحمل صفة قانونية على أنها أصلية لخداع المستهلك من أجل اقتنائها، والمتمثلة في مقويات جنسية، دهون، زيوت، عسل، وغيرها من المنتجات، بالإضافة إلى أن حالة المستودع كارثية ولا تتوفر فيه الشروط الصحية الملائمة لصناعة هذه المنتجات، من خلال انتشار الأوساخ وانعدام النظافة، والخلط بين المنتوجات والمواد الأولية، عدم احترام شروط الحفظ للمنتوجات رغم توجيهها للاستهلاك البشري".

على إثر ذلك "تم حجز كل المواد، آلات الإنتاج والتوضيب والتغليف، حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات بأكثر من ملياري سنتيم"، بعد "الاستعانة بخبراء المعهد الوطني للأدلة الجنائية والمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة والمختصين في الأمن الغذائي للدرك الوطني لإجراء الخبرة والتعمق في التحقيق المفتوح، وبعد صدور نتائج الخبرة العلمية، تبين أن هذه المنتوجات تحتوي على مواد مجهولة المصدر وخطيرة جدا على صحة المستهلك".

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية ضد المخالف، سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، يضيف البيان.

وفي هذا الخصوص، توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر نداء لكافة المواطنين لتجنب اقتناء واستهلاك هذه المنتجات، لما تشكله من خطر على صحة الإنسان، والتي سيتم سحبها من الأسواق المحلية والوطنية بالتنسيق مع المصالح المختصة.