الطفل وسيم مفقود في غابة الركوبة بسكيكدة

لا تزال عملية البحث متواصلة، لليوم الثالث على التوالي، عن الطفل (وسيم بالمسيخ) البالغ من العمر 3 سنوات، المفقود في غابة قرية الركوبة في بلدية وادي الزهور، أقصى غربي ولاية سكيكدة.

عملية البحث تضم عناصر الجيش والدرك والحماية المدنية، مستعملة الكلاب المدربة ومواطنين متطوعين. وحسب مصادر محلية، فإن الطفل كان رفقة أفراد العائلة التي كانت منهمكة في جني الزيتون، وفجأة لم تعثر على وسيم.

والي الولاية، من جهته، زار قرية الركوبة، حيث التقى بعائلة الطفل المفقود والمواطنين وأسلاك الأمن المشاركة في عملية البحث المتواصلة لليوم الثالث، والتي تشارك فيها الحماية المدنية من أربع ولايات: جيجل، ڤالمة، قسنطينة وعنابة، بدعم من الفرق السينوتقنية ومروحية للدرك الوطني وفرق راجلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه إلى غاية زوال اليوم الإثنين، لا يزال البحث عن وسيم متواصلا.