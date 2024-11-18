قسنطينة: توقيف سائق مركبة ومرافقه بسبب مناورات خطيرة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من توقيف سائق مركبة ومرافقه، على إثر قيام السائق بالسير بسرعة جنونية على مستوى الجسر العملاق صالح باي.

وأوضح بيان للمصالح نفسها، أنه تم توقيف المعنيين على إثر تداول مقطع فيديو لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمركبة سياحية، من نوع "فولكس فاغن" الجيل السابع، التي كانت تسير بسرعة جنونية، مع قيامهما بمناورات خطيرة على مستوى الجسر العملاق صالح باي. ونتيجة لعدم تحكم السائق في مركبته، بفعل السرعة المفرطة، انحرفت بهما لتصطدم مباشرة بجدار إسمنتي لأحد المقرات، ملحقة خسائر مادية معتبرة بالمركبة والجدار.

وأضاف البيان، أنه إثرها تم تشكيل دورية من وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، للتنقل إلى مكان الحادث والقيام بالمعاينات، مع توقيف المتسببين في الحادث، بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة. وتم توقيف الفاعلين بجنحة تعريض حياة الغير للخطر، بانتهاكها المتعمد والبيّن لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة.