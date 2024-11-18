البليدة: الأمن يحصي 1664 متورط في الاتجار بالمخدرات في شهر أكتوبر

قدمت مصالح الشرطة القضائية بأمن البليدة، إحصائيات خلال شهر أكتوبر الماضي، في نشاطها ضد عصابات الإتجار والترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة، تم خلالها، وفي عمل نوعي، حجز نحو 5 قناطير من الكيف المعالج، وكمية من الكوكايين وأزيد من 6 آلاف قرص مهلوس، إذ تورط فيها أزيد من 1664 مشتبها فيه.

النشاط الشرطي، خلال الشهر الماضي، تركز على عمليات نوعية مكثفة، خصت المراقبة والتحقيقات، حول عصابات محترفة في التجارة والترويج للمخدرات، بينت الأرقام معالجة 905 قضية، تورط فيها 1664 شخصا، مع حجز نحو 5 قناطير من الكيف المعالج، ومركبات كان يستعملها المتهمون في نقلها لتسويقها، فضلا عن حجز أيضا 6130 مؤثر عقلي.

كما تم تنفيذ 305 عملية شرطية، استهدفت فيها المصالح الأمنية نحو 1000 نقطة سوداء، بكامل تراب الولاية، تم على إثرها مراقبة 3411 شخصا، أثمرت توقيف 191 شخصا مطلوبين لدى العدالة، مع مراقبة وتفتيش قرابة 3 آلاف مركبة، واسترجاع 3 مركبات مسروقة.

كما عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية، 21 قضية، منها 14 قضية مست الجرائم الأخلاقية، و10 قضايا عن الجرائم الإلكترونية. وتم إحالة المشتبه فيهم، بعد تحرير ملفات ضدهم، على العدالة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.