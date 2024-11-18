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أفريبول توقّع اتفاقية لتعزيز الأمن السيبراني

18 نوفمبر 2024 ()
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وقّعت منظمة أفريبول، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع الشركة العالمية لحماية المعلوماتية "كاسبرسكي"، تعزيزا لتنسيق الجهود لمنع ومكافحة الجرائم السيبرانية، التي تهدد الأمن في القارة السمراء، ذات المصادر المتعددة والأهداف المتنوعة.

الاتفاقية الموقعة، على مستوى مقر أفريبول بالجزائر العاصمة، من طرف كل من المدير التنفيذي لأفريبول، جلال شلبة، من جهة، ومؤسس شركة "كاسبرسكي" ورئيسها التنفيذي يوجين كاسبرسكي، تدوم لمدة 5 سنوات، وتضفي طابعا رسميا على التعاون بين الطرفين في مجال تطبيق القانون وتسهيل عملية تبادل بيانات استخبارات التهديدات حول أحدث أنشطة الجريمة السيبرانية.

وتنص الاتفاقية، وفقا للأهداف المسطّرة، على تعزيز تبادل البيانات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية واتجاهات الجريمة السيبرانية، إذ تسلم شركة "كاسبرسكي" هذه البيانات إلى منظمة أفريبول لإجراء المزيد من التحليلات الاستخباراتية الجنائية من قبل المنظمة، ويشمل جانب آخر من التعاون تقديم الدعم والخبرة والمعرفة الفنية والتقنية في مجال تحليل أمن المعلومات، من قبل فرق خبراء "كاسبرسكي" ذات الخبرة الواسعة.

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