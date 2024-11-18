أهم ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن "تنظيم الأسبوع العالمي للمقاولاتية، بمشاركة أكثر من مليون شاب، عبر جميع أنحاء الوطن، دليل على ثقة شبابنا في الإرادة السياسية الصادقة والعملية لدعم عالم المقاولاتية والشركات الناشئة، بما يستجيب للتحديات الاقتصادية الجديدة، التي لا مناص من خوضها وكسب رهان الانتقال إلى اقتصاد الـمعرفة".

وقال رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، في كلمة له بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية، قرأها نيابة عنه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد: "إن الـمكاسب الـمحققة في هذا الـمجال بإنشاء أول صندوق عمومي خاص بالـمؤسسات الناشئة، وهو الآلية الأولى من نوعها على مستوى القارة الإفريقية، إذ يشكل دعما عموميا ثابتا للـمشاريع الواعدة، التي تعكس رؤيتنا القائمةَ على تثمين الكفاءات الوطنية، وتشجيع الاستثمار في القطاعِ الخاص من خلال تحفيـزات معتبـرة وغير مسبوقة".

وأشار الرئيس تبون في كلمته إلى المستقبل الواعد للـمقاولاتية الحرة التي "أخذت تحظى بالرواج والانتشار الواسع، والتي تدعمت بقانون الـمقاول الذاتي، الذي يمكن الشباب من التسجيل إلكترونيا".

وتابع رئيس الجمهورية بأن "هذا الجهاز الجديد لقي نجاحا كبيرا إذ تحصل أكثر من 20.000 مقاول ذاتي على بطاقاتهم بعد أشهر قليلة فقط من إطلاقه". وأكد الرئيس، "أن الجزائر تسعى لتصبح قطبا إفريقيا في مجال التكنولوجيا والابتكار، بفضل ديناميكيّة الـمؤسسات الناشئة". و

كشف رئيس الجمهورية عن الشروع في تنظيم مسابقة وطنية لأفضل الشّركات الناشئة، تعبـر عن الاحتفاء بـمنجزات الشّباب في الجزائر الجديدة.