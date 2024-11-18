واشنطن تجدد دعمها لديمستورا

ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن وزير خارجية بلاده، أنتوني بلينكن، أشار، خلال اتصال مع نظيره الجزائري، أحمد عطاف، إلى أن الولايات المتحدة "تدعم بقوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديمستورا، في مساعيه المكثفة لتعزيز المفاوضات الأممية التي تقود إلى حل سياسي مقبول للصحراء الغربية من الطرفين، دون مزيد من التأخير".

وأضاف المسؤول الأمريكي، في قراءة قدمها للحديث الذي جرى بين الوزيرين، أمس، أن بلينكن شكر نظيره الجزائري على "صوت الجزائر الحاسم في العمل على تحقيق منطقة أكثر استقرارا وازدهارا"، مشيرا إلى أن الوزيرين "اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بينهما".

كما قال المتحدث، في القراءة المقتضبة التي نشرتها سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، إن الوزيرين ناقشا "الحاجة إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم"، مؤكدين على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في لبنان وغزة.