العثور على الطفل المفقود "وسيم"

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، بأنه تم العثور على الطفل "وسيم بالمسيخ"، البالغ من العمر 3 سنوات، والمفقود منذ السبت الماضي، وهو على قيد الحياة.

وعملية البحث عن الطفل المفقود بغابة قرية الركوبة في بلدية وادي الزهور، أقصى غربي ولاية سكيكدة، كان بدعم من فرق الحماية المدنية لكل من ولاية جيحل قسنطينة، قالمة وعنابة، بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي، ومشاركة مروحية تابعة للدرك الوطني، بالإضافة إلى مشاركة مواطني المنطقة

وأشارت ذات المصالح في بيان لها، إلى أنها "ستوفي بمعلومات إضافية بهذا الشأن لاحقا".