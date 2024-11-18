لعقاب يستقبل وزير الإعلام الصحراوي

استقبل وزير الاتصال، محمد لعقاب، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، وزير الإعلام الصحراوي، حمادة سلمى، حسب ما أورده بيان للوزارة.

وشكل هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الاتصال "فرصة للطرفين لاستعراض علاقات التعاون التي تجمع الجزائر مع الصحراء الغربية في المجالات ذات الصلة بقطاع الإعلام والاتصال"، مثلما أوضحه المصدر ذاته

ومن أهم هذه المجالات -ضيف البيان- "التكوين وتبادل الزيارات بين الوفود التقنية والإعلامية والمساهمة في الترويج الإعلامي لقضية الصحراء الغربية العادلة التي تتبناها الجزائر دولة وشعبا، بما في ذلك التعاون بين المؤسسات الإعلامية للبلدين على غرار وكالة الأنباء الجزائرية ونظيرتها الصحراوية".

للإشارة، جرى هذا اللقاء بحضور المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية والمدير العام للمركز الوطني للتوثيق والصحافة والصورة والإعلام وبعض إطارات الوزارة.