Semaine mondiale de l’entreprenariat : Le plus important du discours de Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que "l'organisation de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, avec la participation de plus d'un million de jeunes à travers tout le pays, est la preuve de la confiance de notre jeunesse dans la volonté politique sincère et concrète de soutenir l'entrepreneuriat et les start-ups, afin de relever les nouveaux défis économiques, auxquels il est indispensable de faire face pour réussir la transition vers une économie de la connaissance".

Dans un discours prononcé à l'occasion de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat, lu en son nom par le ministre de l'Économie de la connaissance, des start-ups et des petites entreprises, Yassine Mahdi Ould Ali, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que "les réalisations dans ce domaine incluent la création du premier fonds public dédié aux start-ups, une initiative unique en son genre en Afrique. Ce fonds représente un soutien public stable pour les projets prometteurs, illustrant notre vision qui repose sur la valorisation des compétences nationales et l'encouragement des investissements dans le secteur privé, à travers des incitations significatives et inédites."

Le président Abdelmadjid Tebboune a évoqué dans son discours l'avenir prometteur de l'entrepreneuriat individuel, qui "gagne en popularité et se développe rapidement", soutenu par la loi sur l'auto-entrepreneur, permettant aux jeunes de s'inscrire électroniquement.

Il a ajouté que ce nouveau dispositif a rencontré un grand succès, avec plus de 20.000 auto-entrepreneurs ayant obtenu leurs cartes seulement quelques mois après le lancement de la loi.

Le président a réaffirmé que l'Algérie aspire à devenir un pôle africain en matière de technologie et d'innovation, grâce à la dynamique des start-ups.

Enfin, le président a annoncé le lancement d'un concours national des meilleures start-ups, qui vise à célébrer les réalisations des jeunes dans la nouvelle Algérie.